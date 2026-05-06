Крупный алмаз в 190 карат обнаружили в Поморье

В Архангельской области на месторождении имени Владимира Гриба добыли крупный алмаз ювелирного качества весом 190,08 карата. Об этом сообщили ТАСС в компании «АГД Даймондс».

Камень нашли на горно-обогатительном комбинате имени В. Гриба. Размер алмаза составляет 45,9 х 24,9 х 20,5 мм. Это уже третий алмаз особой крупности, добытый компанией в 2026 году. К этой категории относят камни весом более 50 карат.

С начала промышленной разработки месторождения имени Владимира Гриба это 54-й уникальный особо крупный алмаз. Генеральный директор компании Михаил Баков отметил, что, по предварительной оценке специалистов, найденный камень относится к малоазотным алмазам. По его словам, минимальное содержание примесей азота обеспечивает кристаллу высокую прозрачность и чистоту.

Напомним, в феврале на этом же месторождении уже находили крупный алмаз ювелирного качества. На горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба добыли камень весом 228,62 карата. Его размер составил 50,5 х 30,6 х 18,6 мм — примерно как мяч для пинг-понга. Тот кристалл стал первым особо крупным алмазом, найденным компанией в 2026 году. К этой категории относят камни весом более 50 карат.