Украинский металлургический гигант заявил об остановке производства

Крупнейший на Украине металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» остановил горнодобывающие и сталелитейные мощности. Причиной стал срыв поставок сырья со стороны «Укрзализныци». Об этом сообщает украинское издание NV.

Гендиректор предприятия Мауро Лонгобардо заявил, что проблема возникла из-за «ненадлежащего планирования и распределения перевозок». По его словам, железнодорожная компания не довозит ключевое сырьё, без которого завод не может выпускать чугун.

Кроме того, «Укрзализныця» не предоставляет поезда для отгрузки произведённого концентрата. Из-за этого комбинат вынужден останавливать работу горного департамента.

Лонгобардо напомнил, что в 2026 году предприятие уже остановило литейно-механическое производство, цех блюминга, одну из двух доменных печей, две агломерационные машины и рудообогатительную фабрику. Если ситуация не изменится в ближайшие дни, может остановиться и вторая доменная печь.

По словам гендиректора, для завода, который четвёртый год работает с убытками, проблемы с поставками могут стать «фатальными». Мощности «АрселорМиттал Кривой Рог» рассчитаны на выпуск более 6 млн тонн стали, свыше 5 млн тонн проката и 5,5 млн тонн чугуна в год.

Ранее Life.ru сообщал, что завод и объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области Украины. Характер разрушений не раскрывается. Помимо этого, повреждения зафиксированы ещё в двух районах области.