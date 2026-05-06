Хабиб Нурмагомедов поучаствовал в пресс-конференции с Трампом в Белом доме

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов принял участие в пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

Республиканец назвал его «особенным бойцом» и обратился к спортсмену, отметив, что Хабиб провёл 29 боёв и выиграл все 29.

Американский лидер собрал звёзд ММА в преддверии турнира UFC Freedom 250, который пройдёт 14 июня 2026 года на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Название ивента отсылает к 250-летнему юбилею Декларации независимости США. Ожидается, что Нурмагомедов будет присутствовать на этих состязаниях.

Ранее президент США Дональд Трамп решил выступить в роли промоутера. В интервью для YouTube-канала известного блогера и боксёра Джейка Пола он предложил тому необычного соперника в лице Хабиба Нурмагомедова.