Обвиняемая по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево признала вину

В Химкинском городском суде прошло заседание по делу о хищении средств у участников специальной военной операции. Во время процесса стало известно, что одна из обвиняемых — Кристина Солдатенко — признала вину и возместила ущерб потерпевшему. Об этом заявил её адвокат.

Согласно защите, девушка полностью согласилась с предъявленным обвинением и компенсировала причинённый ущерб. Другая фигурантка дела Зоя Череповская признала обвинение лишь частично, иные обвиняемые ещё не выступили.

Ранее дело о о хищении денег у участников СВО в Шереметьево было направлено в суд. На территории воздушной гавани злоумышленники занимались попрошайничеством, вводя посетителей в заблуждение относительно своего критического финансового положения. Перед судом предстанут руководители подразделения преступного сообщества Дмитрий Боглаев и Руслан Хусенов, а также их сообщницы — безработные Наталья Солдатенко, Азалия Хамидуллина и Римма Полуданова.