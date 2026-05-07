Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 74 тяжёлых боевых квадрокоптера. Об этом заявил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.

Расчётами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами за сутки уничтожены: 44 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, один реактивный снаряд РСЗО HIMARS (США), а также 7 барражирующих авиационных боеприпасов противника.

Помимо этого, согласно имеющимся данным, вскрыты и уничтожены 44 пункта управления беспилотной авиацией, 2 станции спутниковой связи Starlink, 16 наземных робототехнических комплексов, а также 5 станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что в северную часть ДНР перебросили боевиков «Азова»* в качестве заградотряда. Эти подразделения задействованы для контроля за позициями Вооружённых сил Украины и недопущения самовольного ухода военнослужащих с линии соприкосновения. Речь идёт о задачах по пресечению попыток покинуть позиции, в том числе силовыми методами.

