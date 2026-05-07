Южная группировка российских войск отчиталась об уничтожении за сутки шести наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это стало одной из главных потерь противника наряду с 47 блиндажами и укрытиями с личным составом.

Удары наносились на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. Также поражены 6 пунктов управления БПЛА, 8 антенн связи, 4 терминала Starlink и сбиты 10 беспилотников противника. Техника, связь и живая сила ВСУ понесли серьёзный урон.

Ранее стало известно, что в северную часть ДНР перебросили боевиков «Азова»* в качестве заградотряда. Эти подразделения задействованы для контроля за позициями Вооружённых сил Украины и недопущения самовольного ухода военнослужащих с линии соприкосновения. Речь идёт о задачах по пресечению попыток покинуть позиции, в том числе силовыми методами.

