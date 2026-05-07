Кофе снижает риск злокачественных опухолей — доказано на мышах

Соединения из заваренного кофе способны влиять на белок NR4A1, который регулирует клеточные реакции на стресс, воспаление и рост злокачественных опухолей. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nutrients.

В новой научной работе исследователи проверили, как компоненты кофейного напитка взаимодействуют с белком NR4A1. Этот белок управляет работой генов, участвует в воспалительных реакциях, ответе клеток на стресс и развитии опухолевых клеток.

Для экспериментов приготовили водные вытяжки из кофейных зёрен, выращенных в пяти странах Латинской Америки: Гондурасе, Мексике, Гватемале, Сальвадоре и Колумбии. Используя флуоресцентную микроскопию, метод поверхностного плазмонного резонанса и компьютерное моделирование, учёные обнаружили, что ряд веществ из кофе способен связываться с лиганд-связывающим участком белка NR4A1.

В опытах на культуре клеток рабдомиосаркомы Rh30 кофейные экстракты снижали их выживаемость и замедляли рост. Когда активность NR4A1 искусственно подавляли с помощью РНК-интерференции, влияние кофе на клеточные процессы заметно ослабевало. Это позволило предположить, что наблюдаемый эффект частично опосредован именно данным рецептором.

Дополнительные тесты на мышиных макрофагах RAW264.7 показали, что вещества из кофе снижают воспалительный ответ, спровоцированный липополисахаридом. Эти результаты согласуются с известной ролью NR4A1 в регуляции воспаления.

Компьютерное моделирование позволило уточнить детали взаимодействия: полифенолы и дитерпены связывались с разными участками лиганд-связывающего домена, что может объяснять их совместное влияние на работу рецептора.

