Собянин сообщил о 13 сбитых БПЛА на подлёте к Москве

Системы ПВО перехватили ещё два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 13. На местах падения обломков работают оперативные службы.