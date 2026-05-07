Собянин сообщил о 13 сбитых БПЛА на подлёте к Москве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink
Системы ПВО перехватили ещё два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 13. На местах падения обломков работают оперативные службы.
