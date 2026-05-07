Расчёты ПВО сбили уже 11 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны перехватили ещё три украинских дрона на подлёте к Москве. Таким образом общее число БПЛА достигло 11. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты три БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении.