Расчёты ПВО сбили уже 11 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Системы противовоздушной обороны перехватили ещё три украинских дрона на подлёте к Москве. Таким образом общее число БПЛА достигло 11. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбиты три БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении.
А ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении 14 украинских беспилотников над регионом. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. В то же время в Ростовской области ПВО сбили более 30 БПЛА над 12 районами. В ряде российских регионов действует ракетная опасность, это затронуло Чебоксары, Казань, Набережные Челны и Самару.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.