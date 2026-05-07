В Ростовской области ПВО сбила более 30 БПЛА ВСУ в 12 районах

Расчёты противовоздушной обороны в Ростовской области сбили более 30 украинских беспилотников над 12 районами. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, информации о пострадавших и разрушениях нет.

БПЛА были сбиты над Миллеровским, Тарасовским, Каменским, Белокалитвинским, Милютинским, Чертковским, Обливским, Верхнедонским, Шолоховским, Азовским, Неклиновским и Аксайским районами. Информация уточняется.

Ранее в Тверской области силами ПВО была отражена атака украинских беспилотников в городе Ржеве. В результате инцидента зафиксированы повреждения нескольких пятиэтажных жилых домов. Были эвакуировали 350 человек, включая 60 детей. Специалисты проверили кровлю и жилые помещения на безопасность. По итогам осмотра люди могут вернуться в свои квартиры.