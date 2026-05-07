День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 04:09

В Ростовской области ПВО сбила более 30 БПЛА ВСУ в 12 районах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Расчёты противовоздушной обороны в Ростовской области сбили более 30 украинских беспилотников над 12 районами. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, информации о пострадавших и разрушениях нет.

БПЛА были сбиты над Миллеровским, Тарасовским, Каменским, Белокалитвинским, Милютинским, Чертковским, Обливским, Верхнедонским, Шолоховским, Азовским, Неклиновским и Аксайским районами. Информация уточняется.

Ракетная опасность объявлена в ряде российских городов
Ракетная опасность объявлена в ряде российских городов

Ранее в Тверской области силами ПВО была отражена атака украинских беспилотников в городе Ржеве. В результате инцидента зафиксированы повреждения нескольких пятиэтажных жилых домов. Были эвакуировали 350 человек, включая 60 детей. Специалисты проверили кровлю и жилые помещения на безопасность. По итогам осмотра люди могут вернуться в свои квартиры.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar