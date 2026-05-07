День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 03:45

Ракетная опасность объявлена в ряде российских городов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

В ряде российских регионов объявлена ракетная опасность. В городах, включая Чебоксары, Казань, Набережные Челны и Самару, работают системы оповещения. Об этом сообщает SHOT.

Сирена. Видео © Telegram / Демиглас Поздравь / ИЦ ТеләчеИнформ

Через системы громкоговорителей передаётся предупреждение о возможной атаке. Жителям рекомендовано по возможности не выходить на улицу и оставаться в безопасных помещениях. Глава Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что школы будут работать в дистанционном режиме, вторая смена выйдет при официальной отмене угрозы, также рекомендуется воздержаться от посещения детских садов.

13 человек, в том числе ребёнок, пострадали при ударе ВСУ по домам в Брянске
13 человек, в том числе ребёнок, пострадали при ударе ВСУ по домам в Брянске

Ранее в Тверской области силами ПВО была отражена атака украинских беспилотников в городе Ржеве. В результате инцидента зафиксированы повреждения нескольких пятиэтажных жилых домов. Были эвакуировали 350 человек, включая 60 детей. Специалисты проверили кровлю и жилые помещения на безопасность. По итогам осмотра люди могут вернуться в свои квартиры.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar