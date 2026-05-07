Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

7 мая, 04:20

Над Тульской областью уничтожены 14 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своём канале в «Максе», что силы противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотников над регионом. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено 14 украинских беспилотников. Пострадавших нет», — написал он.

В Ростовской области ПВО сбила более 30 БПЛА ВСУ в 12 районах

Ранее в Тверской области силами ПВО была отражена атака украинских беспилотников в городе Ржеве. В результате инцидента зафиксированы повреждения нескольких пятиэтажных жилых домов. Были эвакуировали 350 человек, включая 60 детей. Специалисты проверили кровлю и жилые помещения на безопасность. По итогам осмотра люди могут вернуться в свои квартиры.

Алена Пенчугина
