День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 06:36

Юриста Карабанова задержали в Москве по делу победителя шоу «Танцы со звёздами»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / advocate_karabanov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / advocate_karabanov

Известного адвоката Александра Карабанова задержали по делу Алексея Леденёва — победителя шоу «Танцы со звёздами», которого обвиняют в хищении имущества оборонного предприятия «Концерн Калашников». Как выяснил сайт MK.Ru, артист рассчитывал с помощью юриста избежать уголовной ответственности.

В ноябре 2024 года Карабанов и Леденёв встретились в кафе в Подмосковье. Адвокат предложил коммерсанту заплатить 7 миллионов рублей якобы для взятки сотрудникам следствия. Леденёв передал аванс — 2 миллиона. Однако Карабанов не собирался отдавать эти деньги силовикам. В итоге Леденёва обвинили в мошенничестве, его дело направили в суд в Иваново. Теперь же артисту вменяют покушение на дачу взятки, а адвокату — мошенничество. Его выпустили из СИЗО под подписку.

Победитель «Танцев со звёздами» и его сообщники нанесли «Калашникову» ущерб на 35 млн
Победитель «Танцев со звёздами» и его сообщники нанесли «Калашникову» ущерб на 35 млн

Напомним, адвоката Александра Карабанова задержали сотрудники следствия. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В его адвокатской конторе «Карабанов и партнёры» комментировать ситуацию не смогли. Ранее предполагалось, что задержание юриста связано с громким уголовным делом руководителей агрохолдинга «Русагро».

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar