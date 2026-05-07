Концепция «антиСВО», которую продвигал Евросоюз, так и не возымела никаких успехов. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что главная роль в этом процессе была отведена Германии, но Берлин с задачами не справился.

«Ни одна из целей еэсовской «антиСВО», в рамках которой ФРГ де-факто стремится сделать первую скрипку, не достигнута», — указал политик в статье о милитаризации ФРГ, опубликованной RT.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль обнародовал стратегию из шести шагов, призванную переформатировать работу Евросоюза и усилить его результативность в сферах внешней политики и обороны. Ключевым элементом предложенной реформы называется расширение механизма так называемого «усиленного сотрудничества».