Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план из шести пунктов, который, по его замыслу, должен изменить подход к работе Европейского союза и повысить его оперативность в вопросах внешней политики и безопасности. Об этом он заявил, выступая на мероприятии, организованном Фондом Конрада Аденауэра*.

Одним из ключевых элементов реформы стало расширение практики «усиленного сотрудничества». Речь идёт о сценарии, при котором группа стран ЕС может продвигать совместные решения без обязательного участия всех 27 государств, если достичь единой позиции в рамках всего союза не удаётся.

Вадефуль уделил внимание механизму принятия решений во внешнеполитической сфере. Он выступил за отход от принципа единогласия и переход к голосованию квалифицированным большинством. По его оценке, действующая система часто приводит к блокировкам инициатив отдельных стран и замедляет реакцию ЕС на международные события.

Ещё одним направлением реформы он назвал ускорение расширения Европейского союза. Предлагается поэтапная модель вступления новых государств, при которой страны-кандидаты будут постепенно интегрироваться в отдельные политики и механизмы ЕС до полноценного членства. Вадефуль связал необходимость изменений с риском снижения роли Евросоюза на международной арене.

А ранее глава грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия, отказавшись от экономической конфронтации с Россией, избежала не только собственных экономических проблем, но и помогла ЕС сохранить доступ к энергоресурсам и транспортным путям на территории Грузии. По его словам, брюссельская бюрократия, действуя вразрез с интересами граждан ЕС, настаивала на мерах, которые нанесли бы ущерб как Грузии, так и Евросоюзу.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.