Уже 20 украинских дронов остановлены на пути к Москве 7 мая

Системы противовоздушной обороны сбили ещё три украинских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала суток, уже 20 дронов были остановлены на пути к столице.

«ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Напомним, 7 мая ВСУ снова предприняли попытку массовой атаки дронов на Россию. За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников.