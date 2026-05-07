Уже 20 украинских дронов остановлены на пути к Москве 7 мая
ПВО сбила ещё три БПЛА, летевших на Москву
Обложка © Life.ru
Системы противовоздушной обороны сбили ещё три украинских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала суток, уже 20 дронов были остановлены на пути к столице.
«ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.
Напомним, 7 мая ВСУ снова предприняли попытку массовой атаки дронов на Россию. За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.