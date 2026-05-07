Массовая атака ВСУ на российские регионы: что известно к этому моменту

Местные жители сообщили SHOT, что ПВО уничтожает уже третью волну украинских БПЛА на подлёте к Сочи. По словам очевидцев, атака началась около 03:00 ночи и продолжается до сих пор. В небе над Чёрным морем виден дым от сбитых БПЛА, а в городе воет сирена воздушной опасности. Власти ввели статус «Атака» в городе. По словам местных, было слышно уже около 15 взрывов.

Что ещё известно о массовой атаке к этому моменту: Ночью Вооружённые силы Украины нанесли удар по жилым домам и мирным жителям Бежицкого района Брянска. В результате террористической атаки ранения получили 13 человек, в том числе один ребёнок. Повреждены два многоквартирных жилых дома, более 20 квартир и 40 машин.

Расчёты противовоздушной обороны в Ростовской области сбили более 30 украинских беспилотников над 12 районами. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотников над Тульской областью.

В ряде российских регионов объявлена ракетная опасность. В городах, включая Чебоксары, Казань, Набережные Челны и Самару, работают системы оповещения.

Ржев Тверской области атакован БПЛА Вооружённых сил Украины. Эвакуированы 350 человек, среди них 60 детей. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. К счастью, люди не пострадали

Взрывы гремели в Московской области. Сбиты 11 беспилотников на подлёте к столице. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.