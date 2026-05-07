Аэропорт Екатеринбурга приостановил работу на фоне беспилотной опасности

В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» временно перестали принимать и отправлять самолёты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации после объявления губернатора Свердловской области Дениса Паслера о введении режима беспилотной опасности в регионе.

«Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в «Макс».

Такие меры были приняты в целях обеспечения безопасности полётов, уточняется в публикации. Паслер запретил подбирать обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах губернатор призвал сообщать по единому номеру 112.

Режим «Ковёр» дополнительно ввели ещё в двух российских городах — теперь временно закрыты воздушные гавани Ульяновска и Самары. Подобные меры направлены на обеспечение безопасности авиаперелётов. До этого схожие запреты уже действовали в Пензе, Пскове, Саратове, Ярославле, Нижнем Новгороде, Калуге, Геленджике, Краснодаре, во Внуково, а также в Иванове, Сочи и Тамбове.