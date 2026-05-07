В аэропортах Ульяновска и Самары ввели ограничения на полёты

Росавиация ввела план «Ковёр» ещё в двух городах — временно закрыты аэропорты Ульяновска и Самары. Об этом сообщили в официальном канале ведомства на платформе «Макс».

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Ранее ограничения уже действовали в Пензе, Пскове, Саратове, Ярославле, Нижнем Новгороде, Калуге, Геленджике, Краснодаре, Внуково, Иванове, Сочи и Тамбове. Аэропорт Нижнего Новгорода работает по согласованию.

Ранее расчёты противовоздушной обороны в Ростовской области сбили более 30 украинских беспилотников над 12 районами. БПЛА были сбиты над Миллеровским, Тарасовским, Каменским, Белокалитвинским, Милютинским, Чертковским, Обливским, Верхнедонским, Шолоховским, Азовским, Неклиновским и Аксайским районами. Информация уточняется.