Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

7 мая, 08:06

Школы, колледжи и вузы Пензенской области перевели на удалёнку 7 и 8 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey

Школьников и студентов в Пензенской области перевели на дистанционное обучение 7 и 8 мая в связи с ракетной опасностью и угрозой атак беспилотников.

Как сообщил губернатор региона Олег Мельниченко, на удалёнку уходят школы, вузы, колледжи Пензы, Заречного, Сердобска и Нижнего Ломова.
Угрозу атаки БПЛА объявили в 14 районах Удмуртии

Напомним, зам ночь 7 мая средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Дроны были замечены в в Московской, Тверской, Самарской, Тульской, Ростовской, Брянской областях, в Татарстане и Чувашии, Карснодарском крае.

Александра Вишнякова
