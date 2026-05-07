Школы, колледжи и вузы Пензенской области перевели на удалёнку 7 и 8 мая
Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey
Школьников и студентов в Пензенской области перевели на дистанционное обучение 7 и 8 мая в связи с ракетной опасностью и угрозой атак беспилотников.
Как сообщил губернатор региона Олег Мельниченко, на удалёнку уходят школы, вузы, колледжи Пензы, Заречного, Сердобска и Нижнего Ломова.
Напомним, зам ночь 7 мая средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Дроны были замечены в в Московской, Тверской, Самарской, Тульской, Ростовской, Брянской областях, в Татарстане и Чувашии, Карснодарском крае.
