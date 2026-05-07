Угрозу атаки БПЛА объявили в 14 районах Удмуртии
Угрозу атаки беспилотников объявили в 14 районах Удмуртии, сообщил председатель госкомитета региона по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.
Сигнал «Опасное небо» объявлен в Алнашском, Граховском, Кизнерском, Можгинском, Каракулинском, Камбарском, Киясовском, Сарапульском районах, Селтинском, Сюмсинском, Увинском и Игринском районах, Сарапуле и Можге.
При этом 7 мая ПВО уже сбила 28 украинских БПЛА, летевших на Москву. А всего за ночь над Россией «поймано» 347 дронов противника.
