Рост от 185 и почти как близнецы: Как отбирают в Президентский полк

В Президентском полку сообщили о трудностях с подбором новобранцев из-за демографической ситуации. При этом требования к кандидатам остаются прежними. Об этом в беседе с ТАСС в день 90-летия воинского подразделения рассказал старший офицер отделения по работе с личным составом Президентского полка подполковник Денис Варенников.

Отбор проводится более чем в 40 регионах России. Особое внимание уделяется внешним данным и физическим параметрам. Одним из ключевых критериев является рост. В роту специального караула преимущественно берут молодых людей от 185 сантиметров и с крепким телосложением. Кроме того, военнослужащих подбирают парами. Это связано с тем, что многие посты, включая караул у Могилы Неизвестного солдата, несутся именно вдвоем.

По словам представителей подразделения, важно не только внешнее сходство, но и психологическая совместимость. Пары формируются на весь срок службы и не выходят на пост, если один из бойцов отсутствует. В редких случаях в полк попадают братья-близнецы или даже тройняшки, однако такие примеры остаются исключением.

«Это самое тяжелое — подобрать людей по антропометрии, чтобы они были схожи по росту, фигуре, имели схожие черты лица, так что в приоритете близнецы», — отметил командир роты Президентского полка Андрей Ушанов.

Кстати, в Роте специального караула подготовка (строевая, физическая до шести часов в день) проходит три-четыре месяца, но главное — моральная составляющая, чтобы военные были готовы стоять в почётном карауле на виду у сотен россиян и иностранцев.