День Президентского полка, День радио, Евсеев день: Праздники и приметы 7 мая Государственных праздников 7 мая в России нет. Поздравляем военнослужащих Президентского полка, работников радиовещания и всех отраслей связи, совершаем прогулки в Евсеев день. 7 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 7 мая? Обложка © Wikipedia

День Президентского полка в России

Дата в 2024 году: 7 мая, вторник.

Президентский (Кремлёвский) полк — подразделение, которое обеспечивает охрану Московского Кремля, участвует в парадах, возложении венков и цветов к памятникам погибших в годы ВОВ. Полное наименование данного специального воинского подразделения — Краснознамённый ордена Октябрьской революции Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации. Его командир подчиняется Верховному главнокомандующему ВС России — президенту РФ. Служащие этой спецслужбы организуют мероприятия по безопасности первых лиц страны и государственного имущества. Почётный караул № 1 у мемориала Вечного огня и конвоирование протокольных мероприятий — священная обязанность гвардейцев полка.

День Президентского полка отмечается 7 мая. Ежегодно в этот день происходит представление полка непосредственно Верховному главнокомандующему и главе государства. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Праздник приурочен к награждению Отдельного полка специального назначения орденом Красного Знамени Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7.05.1965. В 2024 году проходят торжества, посвящённые 59-летию со дня основания праздника.

День радио

Дата в 2024 году: 7 мая, вторник.

Другие названия: День радио, праздник работников всех отраслей связи; День радио и связи; День работников связи; День связи.

День радио — профессиональный праздник работников всех отраслей связи. В торжествах участвуют специалисты, работа которых связана с передачей информации по радиоканалам: инженеры, техники, монтёры, дикторы и ведущие вещательных станций, работники мобильных операторов, военные связисты, радиолюбители, преподаватели и студенты радиофизических факультетов вузов.

День радио — профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В России День радио в 2024 году отмечается 7 мая и проходит на неофициальном уровне в 44-й раз. Дата праздника приурочена к демонстрации первого в мире радиоприёмника в действии 7 мая 1895 года.

Евсеев день

Дата в 2024 году: 7 мая, вторник.

Другие названия: Евсей – овсы отсей, День Евсея, Евсей.

Церковное название: мученика Евсевия Никомидийского.

Значение: День памяти святого Евсевия Никомидийского.

Икона мученика Евсевия Никомидийского, которого Церковь вспоминает 7 мая. Фото © azbyka.ru

Евсеев день отмечается 7 мая (по старому стилю — 24 апреля). В православном церковном календаре это дата почтения памяти мученика Евсевия Никомидийского.

О святом мученике Евсевии известно немного. Он был среди тех, кто стал свидетелем мучений святого Георгия Победоносца и, вдохновлённый его стойкостью, уверовал в Христа вместе с ещё сорока вновь обращёнными.

В те времена Диоклетиан, император Рима, учинил гонения на христиан, приказывая поклоняться только языческим божествам. Евсевия и других новообращённых взяли под стражу и заключили в темницу. Позже им предложили преклониться перед идолами, что предписывал декрет императора, но они отказались. Их подвергли суровым пыткам: били раскалёнными железными прутами до тех пор, пока не начала сходить кожа, обнажая кости. В конце мучеников обезглавили. Это случилось в 303 году.

Считается, что сегодняшняя дата — последняя возможность для посева овса. После неё наступает период двенадцати холодных дней, когда ночами часто случаются заморозки.

Наши предки считали, что 7 мая — последняя возможность для посева овса. Фото © Ura.ru / TASS

Согласно народным верованиям, в первые дни мая людей может одолевать маета, состояние усталости и недомогания. В Евсеев день принято обращаться к святому с молитвами, чтобы маета отступила, и умываться освящённой водой для очищения. Знахари в этот день исполняют ритуалы, направленные на пробуждение весны, тепла и солнечного света.

В Евсеев день традиционно не только занимаются работой, но и устраивают праздники. Люди выходят на улицу, чтобы веселиться, устраивая уличные концерты. В этот день звучат музыкальные инструменты, вокруг раздаются голоса играющих и поющих, весело кружатся хороводы.

Приметы на 7 мая:

если день выдался дождливым, то на земле лучше не работать и ничего не сажать, иначе будет много сорной травы;

золотистый закат предрекает, что в ближайшие дни осадков не будет;

если на берёзах появился цвет — пришло время сеять овсянку, об этом же говорит и появление крылатых муравьёв;

полетел пух с ивы и лозы — пора сеять поздний овёс;

если калина ещё не зацвела — поздние яровые не стоит сеять;

если в Евсеев день много комаров — урожай злаков будет богатым.

Именины 7 мая отмечают:

Фома

Сергей

Савва

Николай

Лука

Леонтий

Иннокентий

Валентин

Алексей

Елизавета.

Авторы Андрей Соколов