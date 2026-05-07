День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 08:27

Кровавый пиар и истерика: МИД РФ раскрыл, что Киев на самом деле думает про перемирие

Зеленский не отдавал ВСУ приказ о перемирии, заявил МИД

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Зеленский не отдавал ВСУ приказ о перемирии с 5 на 6 мая, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Всё это кровавый пиар», — заявила она на брифинге.

По словам дипломата, ВСУ даже не собирались соблюдать режим прекращения огня, и это снова сидетельствует о том, что Зеленский не стремится к миру.

При этом инициатива России о перемирии в День Победы, которую поддержал президент США Дональд Трамп, вызвала «нервную, истеричную» реакцию в Киеве, добавила Захарова.

«Эта инициатива... вызвала нервную, истеричную реакцию на Банковой», — отметила она.

МИД России разослал ноту дипмиссиям из-за угроз Киева на 9 Мая
МИД России разослал ноту дипмиссиям из-за угроз Киева на 9 Мая

Напомним, Минобороны России анонсировало перемирие в зоне проведения СВО 8–9 мая. Однако при попытках Украины сорвать празднование Дня Победы ВС РФ нанесут ответный удар по центру Киева. В связи с этим Минобороны России обратилось к жителям украинской столицы и представителям иностранных дипмиссий с призывом заблаговременно покинуть город в случае возможного ответного удара. При этом Зеленский решил объявить «своё» перемирие в одностороннем порядке, уже с 6 мая.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar