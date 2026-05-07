День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 09:34

Первый «воздушный» случай: Пассажир подхватил смертоносный хантавирус от попутчицы

Француз заразился хантавирусом после перелёта с больной женщиной

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Гражданин Франции заразился хантавирусом, предположительно, во время авиаперелёта. Об этом сообщает британское издание The Sun. Мужчина летел рядом с инфицированной женщиной.

При этом сам он никогда не ступал на борт круизного судна, где ранее случилась вспышка этого заболевания. Это первый случай заражения человека, который не находился на том самом лайнере. Диагноз подтверждён лабораторно, пациент получает необходимое лечение.

Новая пандемия? В ВОЗ ответили на тревогу из-за хантавируса на лайнере
Новая пандемия? В ВОЗ ответили на тревогу из-за хантавируса на лайнере

Напомним, на круизном судне M/V Hondius возникла вспышка хантавируса. Лайнер вышел из аргентинского порта Ушуая и взял курс на Кабо-Верде. Маршрут включал остановки на удалённых островах. Судно рассчитано на 170 пассажиров и 70 членов экипажа. По последним данным, заражены 8 человек.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar