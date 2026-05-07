Первый «воздушный» случай: Пассажир подхватил смертоносный хантавирус от попутчицы

Гражданин Франции заразился хантавирусом, предположительно, во время авиаперелёта. Об этом сообщает британское издание The Sun. Мужчина летел рядом с инфицированной женщиной.

При этом сам он никогда не ступал на борт круизного судна, где ранее случилась вспышка этого заболевания. Это первый случай заражения человека, который не находился на том самом лайнере. Диагноз подтверждён лабораторно, пациент получает необходимое лечение.

Напомним, на круизном судне M/V Hondius возникла вспышка хантавируса. Лайнер вышел из аргентинского порта Ушуая и взял курс на Кабо-Верде. Маршрут включал остановки на удалённых островах. Судно рассчитано на 170 пассажиров и 70 членов экипажа. По последним данным, заражены 8 человек.