Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали фото нового члена семьи — спаниеля Отто

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон представили публике нового домашнего любимца. Они опубликовали его фотографии в своих социальных сетях.

Отто. Фот© Instagram / princeandprincessofwales

Новым обитателем королевской резиденции стал коричневый кокер-спаниель по кличке Отто. Монаршие особы приурочили анонс к первому дню рождения собаки.

«Добро пожаловать в семью, Отто! Сегодня ему один год», — говорится в посте.

Появление нового питомца у семьи вызвало живой интерес у поклонников британской короны. Помимо персонального представления, спаниель стал участником официальной фотосессии, посвящённой годовщине свадьбы Уэльских. Снимок сделал фотограф Мэтт Портеус на лоне природы в Корнуолле, где семья находилась на отдыхе.

На фотографии запечатлены Уильям, Кейт и их дети — Джордж, Шарлотта и Луи. Рядом с ними находятся сразу две собаки: юный Отто и его мать Орла.

Орла появилась в семье в 2020 году как подарок от брата Кейт, Джеймса Миддлтона. Это случилось вскоре после того, как чета потеряла предыдущего любимца — пса Лупо, также подаренного Джеймсом к свадьбе в 2011 году.

Для младших членов династии новый четвероногий друг стал важным источником поддержки. Последний год выдался непростым из-за лечения Кейт от онкологии, и игры с питомцем помогли детям легче перенести стресс.

К слову, принцу Уильяму теперь запрещено передвигаться на электросамокате по Виндзорскому Большому парку, где находится его новая постоянная резиденция. Ранее наследник престола активно пользовался этим видом транспорта в другом поместье на территории Виндзорского замка, пользуясь тем, что никаких ограничений там не действовало.