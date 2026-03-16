Принц Уильям в День матери показал неизвестное ранее фото с принцессой Дианой

В Великобритании накануне отметили День матери, и принц Уильям сделал трогательный подарок поклонникам королевской семьи. В соцсетях он опубликовал ранее неизвестное фото с принцессой Дианой, которая трагически погибла в автокатастрофе в 1997 году. На снимке двухлетний Уильям стоит рядом с мамой на цветущем поле у семейного дома в графстве Глостершир.

«Вспоминаю мою маму, сегодня и каждый день. Думаю о всех тех, кто тоже вспоминает своих любимых сегодня. Счастливого Дня матери!» — написал принц.

Как сообщает Daily Mail, его брат принц Гарри возложил цветы на могилу матери, но никаких памятных публикаций не делал.

