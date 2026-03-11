Карл III возмущён слухами об отречении и передаче трона принцу Уильяму, пишут СМИ

В британских СМИ появились слухи, что король Карл III якобы готов уступить трон сыну Уильяму из-за болезни и скандалов вокруг принца Эндрю. Однако официальных заявлений от Букингемского дворца нет.

На самом деле лечение короля от рака, диагностированного в 2024 году, проходит успешно. С 2026 года терапию переведут в профилактическую фазу, сообщает РИАМО. Карл остаётся активным — в 2025 году он участвовал в 532 мероприятиях и стал самым деятельным членом королевской семьи. Хотя принц Уильям берёт на себя часть представительских функций, окончательные решения остаются за монархом.

Букингемский дворец не анонсировал никаких изменений. Источники сообщают — сам король раздражён слухами об отречении. Любая смена монарха будет сопровождаться официальными церемониями, и преждевременные спекуляции не имеют под собой оснований.

Ранее сообщалось, что Карл III намерен поднять вопрос об исключении принца Эндрю из линии престолонаследия. При этом пока неизвестно, коснётся ли возможное исключение дочерей принца Эндрю — принцесс Беатрис и Евгении.