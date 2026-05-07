7 мая, 10:58

В Нидерландах госпитализирована стюардесса с симптомами хантавируса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В Университетский медицинский центр Амстердама госпитализирована женщина с симптомами хантавируса. Об этом сообщает портал Hart van Nederland.

По данным источника, пациентка — уроженка Харлема, работает стюардессой авиакомпании KLM. Она контактировала с 69-летней пассажиркой, также гражданкой Нидерландов, которая позже умерла от вируса в больнице в ЮАР. Сейчас бортпроводница находится в изоляции, её состояние оценивается как стабильное с лёгкими проявлениями болезни. Результаты теста на хантавирус ожидаются.

Первый «воздушный» случай: Пассажир подхватил смертоносный хантавирус от попутчицы

Ранее ВОЗ сообщила о восьми случаях заражения среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius. Глава Минздрава ЮАР уточнил, что выявлен штамм «Андес», который передаётся от человека к человеку при близком контакте. Три недели назад судно под флагом Нидерландов вышло из аргентинской Ушуайи и направлялось на Канарские острова с остановками в Атлантике.

Александра Мышляева
