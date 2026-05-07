Другой мозг: Почему зумеры и альфы не умеют писать СМС

7 мая, 11:15

Нейролингвист Смирнова объяснила, почему зумеры и альфы не умеют писать СМС

Обложка © Life.ru

Поколение зумеров и альфа-детей не научилось писать длинные и содержательные SMS. Всё дело в привычке — они воспринимают переписку в мессенджерах как живой разговор. Об этом Life.ru рассказала нейролингвист Юлия Смирнова.

По её словам, молодые люди привыкли отправлять сообщения короткими порциями: сначала «Привет», потом «Слушай», а затем «Давай отменим встречу». Каждое сообщение — как одна фраза вслух. Их мозгу так удобнее: видны паузы, можно отследить реакцию собеседника.

«Когда надо написать одно СМС, где сразу всё четко, — это как выступить с монологом на сцене без подготовки. В СМС нельзя «починить» слово по пути или посмотреть, понял ли тебя человек. Нужно сесть и сжать всю мысль в плотный комок. Этому не учились — потому что раньше СМС были по 160 знаков и за каждое платили, а сейчас всё безлимитно и дробление не наказывается», — объяснила Смирнова.

Молодёжи просто неудобно писать длинное и законченное сообщение — их мозг хочет отправить одну короткую реплику, получить смайлик или «ага», и только потом следующую. К тому же SMS летит как бутылка в море — неизвестно, когда ответят и поймут ли вообще. Вот и выходит, что вместо чёткого «Встречаемся в 18:00 у метро, я задержусь на 10 минут» они шлют три сообщения: «Встречаемся в 18», «Я опоздаю», «Минут на 10».

В России впервые аннулировали миллионный кредит, оформленный мошенниками через SMS

Ранее сообщалось, что искусственный медийный ярлык «поколение зумеров» могут использовать недружественные страны для манипуляций. Эксперты призывают не путать объективные возрастные особенности молодёжи с их реальной самостоятельностью и ответственностью. Также не стоит сравнивать молодых людей 2020-х с теми, кто рос в 1990-е. Понятие «поколение зумеров» было создано искусственно — через СМИ и экспертное сообщество.

Наталья Афонина
