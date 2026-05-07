Другой мозг: Почему зумеры и альфы не умеют писать СМС

Поколение зумеров и альфа-детей не научилось писать длинные и содержательные SMS. Всё дело в привычке — они воспринимают переписку в мессенджерах как живой разговор. Об этом Life.ru рассказала нейролингвист Юлия Смирнова.

По её словам, молодые люди привыкли отправлять сообщения короткими порциями: сначала «Привет», потом «Слушай», а затем «Давай отменим встречу». Каждое сообщение — как одна фраза вслух. Их мозгу так удобнее: видны паузы, можно отследить реакцию собеседника.

«Когда надо написать одно СМС, где сразу всё четко, — это как выступить с монологом на сцене без подготовки. В СМС нельзя «починить» слово по пути или посмотреть, понял ли тебя человек. Нужно сесть и сжать всю мысль в плотный комок. Этому не учились — потому что раньше СМС были по 160 знаков и за каждое платили, а сейчас всё безлимитно и дробление не наказывается», — объяснила Смирнова.

Молодёжи просто неудобно писать длинное и законченное сообщение — их мозг хочет отправить одну короткую реплику, получить смайлик или «ага», и только потом следующую. К тому же SMS летит как бутылка в море — неизвестно, когда ответят и поймут ли вообще. Вот и выходит, что вместо чёткого «Встречаемся в 18:00 у метро, я задержусь на 10 минут» они шлют три сообщения: «Встречаемся в 18», «Я опоздаю», «Минут на 10».

Ранее сообщалось, что искусственный медийный ярлык «поколение зумеров» могут использовать недружественные страны для манипуляций. Эксперты призывают не путать объективные возрастные особенности молодёжи с их реальной самостоятельностью и ответственностью. Также не стоит сравнивать молодых людей 2020-х с теми, кто рос в 1990-е. Понятие «поколение зумеров» было создано искусственно — через СМИ и экспертное сообщество.