«Искусственный конструкт молодёжи»: Политолог заявил о рисках медийного деления поколений

Искусственный медийный конструкт «поколение зумеров» может стать инструментом для манипуляций со стороны недружественных стран. Об этом RuNews24.ru заявил политолог Николай Миронов, призвав отделять объективные возрастные особенности юности от реальной субъектности и не сравнивать молодёжь 2020-х с теми, кто взрослел в 90-е.

Эксперт утверждает, что «поколение зумеров» было создано искусственным образом через медиа и экспертное сообщество, поэтому эта группа может быть наделена избыточной социальной и даже политической субъектностью.

«В дальнейшем подобные конструкты могут превратиться в инструмент внешнего влияния, в том числе со стороны недружественных государств», — уверен он.

По его словам, повышенная жизнерадостность зумеров объясняется не их уникальностью, а возрастом: меньше ответственности и обязательств — меньше тревог.

Главное отличие от поколений 90-х — институциональное. Сегодня молодёжь находится в зоне постоянного государственного внимания, ей доступны образовательные программы, гранты, конкурсы и поддержка, заключил политолог.

Ранее сообщалось, что российский рынок труда ожидает серьёзная перестройка, поскольку поколение зумеров не стремится к традиционной работе по найму. Молодёжь всё чаще предпочитает платформенную занятость — «подённую» работу с ежедневным расчётом без официального трудоустройства. Для них важнее свобода и быстрый заработок, чем социальный пакет и карьерный рост.