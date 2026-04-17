В России нашли причину дефицита кадров — виноваты зумеры

Российский рынок труда ждёт серьёзная трансформация: поколение зумеров, которое по идее должно было прийти на смену уходящим на пенсию сотрудникам, не горит желанием работать в классическом найме. Об этом ТАСС рассказала заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина. По её словам, молодёжь всё чаще выбирает платформенную занятость — так называемую «подёнщину».

«Их устраивает ежедневная оплата без официального оформления», — подчеркнула эксперт.

Для зумеров важнее свобода и мгновенный доход, а не соцпакет и карьерная лестница в компании. Если тренд сохранится, работодателям придётся либо менять подходы к мотивации, либо готовиться к тотальному дефициту кадров в классических офисных и производственных профессиях.

Пока же профсоюзы бьют тревогу: стабильная занятость перестаёт быть приоритетом для тех, кто только входит в активный трудоспособный возраст.

Теперь работодатели, вынужденные искать себе новых сотрудников взамен старых, нанимают неидеальных кандидатов и выигрывают в производительности. Они сознательно берут на работу тех, кого принято считать неидеальными: с перерывами в стаже, без профильного образования, сменивших профессию или возрастных. Сотрудники старшего возраста демонстрируют железную дисциплину, реже берут больничные и почти не увольняются по собственному желанию без веской причины.