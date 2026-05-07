МО РФ: ВСУ пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в районе Петербурга

В четверг, 7 мая, украинские войска предприняли попытку атаки на объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, за прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали 347 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, а также над территорией Московского региона, Краснодарского края, Адыгеи, Калмыкии, Крыма и акваториями Азовского, Каспийского и Чёрного морей.