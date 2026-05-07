«В душе только одна девушка»: Григорий Лепс заступился за бывшую невесту Аврору Кибу

Певец Григорий Лепс высказался о травле в соцсетях в адрес своей бывшей невесты Авроры Кибы. Артист в беседе с kp.ru попросил поклонников не оскорблять девушку.

Люди пишут о ней ужасные вещи: называют проституткой и содержанкой. Но это неправда, заявил музыкант. Он охарактеризовал Аврору как приличного человека.

«Мне 63, и я порой как выкину что-то. А ей только недавно 20 исполнилось», — объяснил исполнитель.

При этом Лепс признался: он до сих пор испытывает к бывшей избраннице сильные чувства. Варианты возможны, но в его душе только одна девушка — Аврора. Пока она в его сердце, ничего с этим поделать нельзя.

«Может быть, у нас ещё сложится», — с надеждой добавил артист.

Напомним, что Аврора Киба впервые откровенно рассказала о причинах расставания с Григорием Лепсом в своём новом реалити-шоу «Кибаленд». Официальной причиной разлада девушка назвала несовпадение жизненных ритмов и принципов. По её словам, даже при наличии взаимных чувств люди не всегда могут построить крепкие отношения, если у них разные взгляды на семью и образ жизни.