К «Бессмертному полку» присоединятся жители 37 субъектов РФ

К «Бессмертному полку» присоединяется всё больше участников. Приём анкет для онлайн-формата завершился 6 мая, сейчас более 2800 модераторов проверяют заявки, сообщили в пресс-службе акции.

Цифровое шествие начнётся 9 мая в 12:00 на официальном сайте. Однако самым любимым форматом остаётся традиционное шествие по улицам городов.

В этом году решение о проведении шествия приняли оперативные штабы 37 субъектов РФ. Акция пройдёт в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Тюмени, Красноярске, Владивостоке, Хабаровске и других городах. В Москве «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что в Орле из соображений безопасности отказались от проведения парада, праздничного фейерверка и акции «Бессмертный полк» 9 мая. Региональный оперативный штаб принял решение отменить или перенести массовые уличные мероприятия. Подготовка к празднику велась очень активно. Тем не менее штаб изменил формат проведения.