Без парада, салюта и «Бессмертного полка»: Как Орёл встретит 9 Мая

В Орле отменили парад, вечерний салют и шествие «Бессмертного полка» 9 мая. Решение принял оперативный штаб региона из соображений безопасности. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что власти провели большую подготовку к празднованию, но текущая обстановка требует отказаться от крупных публичных мероприятий.

«Мы провели большую организационную работу по подготовке к празднованию и проведению публичных мероприятий на 9 Мая, но сегодня обеспечение безопасности, жизни, здоровья наших жителей вынуждает нас принять решение отказаться от больших публичных мероприятий», — написал он в соцсетях.

Клычков попросил администрацию Орла перенести запланированные события в парки, скверы и бульвары. По его словам, это позволит жителям отдохнуть «в рассредоточенном формате», без массового скопления людей.

Всего к 9 Мая в регионе запланировано более 50 акций. Среди них — «Поём всем двором», «Артисты фронту», «Парад перед домом ветерана», «Окна Победы» и «Георгиевская лента».

Ранее Life.ru сообщал, что в Крыму отменили парад и шествие «Бессмертного полка» в честь Дня Победы. Такое решение в региональных органах власти приняли, руководствуясь заботой о безопасности граждан.