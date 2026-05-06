День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 12:56

Без парада, салюта и «Бессмертного полка»: Как Орёл встретит 9 Мая

Парад и салют 9 мая отменили в Орле из-за безопасности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Орле отменили парад, вечерний салют и шествие «Бессмертного полка» 9 мая. Решение принял оперативный штаб региона из соображений безопасности. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что власти провели большую подготовку к празднованию, но текущая обстановка требует отказаться от крупных публичных мероприятий.

«Мы провели большую организационную работу по подготовке к празднованию и проведению публичных мероприятий на 9 Мая, но сегодня обеспечение безопасности, жизни, здоровья наших жителей вынуждает нас принять решение отказаться от больших публичных мероприятий», написал он в соцсетях.

Клычков попросил администрацию Орла перенести запланированные события в парки, скверы и бульвары. По его словам, это позволит жителям отдохнуть «в рассредоточенном формате», без массового скопления людей.

Всего к 9 Мая в регионе запланировано более 50 акций. Среди них — «Поём всем двором», «Артисты фронту», «Парад перед домом ветерана», «Окна Победы» и «Георгиевская лента».

Парад, «Бессмертный полк» и салют: Всё о праздновании Дня Великой Победы в 2026 году
Парад, «Бессмертный полк» и салют: Всё о праздновании Дня Великой Победы в 2026 году

Ранее Life.ru сообщал, что в Крыму отменили парад и шествие «Бессмертного полка» в честь Дня Победы. Такое решение в региональных органах власти приняли, руководствуясь заботой о безопасности граждан.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar