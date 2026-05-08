После майских праздников курс доллара войдёт в новый диапазон. Сколько будет стоить рубль Оглавление Какие события повлияют на курс рубля на следующей неделе Каким будет курс рубля после майских праздников С 8 мая Минфин планирует возобновить покупки валюты. И это не единственный фактор, который повлияет на курс рубля на следующей неделе. Сколько будет стоить доллар после майских праздников? 7 мая, 21:20 Экономисты сделали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Какие события повлияют на курс рубля на следующей неделе

Минфин готовится к возобновлению операций на валютном рынке по бюджетному правилу с 8 мая. Объёмы покупок валюты за месяц составят 110,3 млрд рублей, то есть 5,8 млрд ежедневно.

— Если учесть продажи валюты Центробанком на 4,62 млрд руб. в день, то чистый объём покупок составит чуть больше 1 млрд. Величина незначительная даже для низколиквидного рынка, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов.

По его словам, майское ослабление рубля в том масштабе, как ещё ранее ожидала часть рынка, по-видимому, не состоится. Резкие скачки курса финансовым властям не нужны, поэтому, вероятно, и принято решение растянуть покупки валюты по времени. К тому же рост валют — один из основных проинфляционных факторов плюс провалы рубля приводят к повышению инфляционных ожиданий населения. Это могло бы осложнить ЦБ задачу снижения ключевой ставки.

— Рубль получил вполне позитивную новость от Минфина: его объёмы валютных операций в мае будут значительно ниже ожиданий участников рынка. Объём нетто-покупок иностранной валюты монетарными властями до начала лета составит 1,18 млрд в день. Цены на нефть остаются сверхкомфортными, объёмы российского экспорта продолжают расти с начала первого полугодия, — рассказал управляющий фондом «Майнинг» УК «Рекорд капитал» Александр Барышников.

По его словам, вполне ожидаемый курс доллара к середине мая составит 74–77 рублей. При деэскалации напряжённости в Персидском заливе и макроэкономической стабильности вполне вероятно движение доллара к нижней границе прогнозного диапазона. Сильные позиции рубля традиционно способствуют притоку в Россию высокотехнологического оборудования, модернизации ЦОДов и оживлению инвестиционных проектов в реальном секторе экономики.

Каким будет курс рубля после майских праздников

Андрей Смирнов рассказал, что на будущей неделе значимых перемен в курсах валют не ожидает. Доллар будет стоить в районе 74–76, евро — 87–89, юань — 10,9–11,1.

— Будущая неделя на валютном рынке может пройти спокойно, доллар может продолжить курсировать у 75, евро — чуть ниже 90, юань — вокруг 11 рублей. Минфин не стал провоцировать бурю и объявил, что с 8 мая по 4 июня купит валюты всего на 110,3 млрд рублей. На рынке многие ждали объёма в 3–4 раза больше. По-видимому, осторожность в распределении объёмов операций с валютой связана с проинфляционным риском, который бы мог существенно вырасти в случае резкого ослабления рубля и осложнить ЦБ движение к цели по инфляции, — рассказал инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин.

По его словам, в курс в начале мая продолжат транслироваться высокие цены на нефть, хотя и далеко не в полной мере — часть российских нефтеэкспортных мощностей была повреждена атаками БПЛА. Надо учитывать и фактор западных санкций.

Александр Бахтин считает, что к концу месяца курс может сдвинуться к 77–78 за доллар на факторах сезонности. Импортёры и население ближе к лету обычно повышают интерес к покупке валют. В целом рубль будет оставаться крепким весь второй квартал.

— Покупки валюты для Минфина призваны сгладить рыночные колебания от возможного чрезмерного укрепления рубля в рамках майского налогового периода. До конца весны ожидаем закрепление доллара в диапазоне 72–78 рублей, — рассказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

Авторы Нина Важдаева