Ответственность родителей: Ужесточение правил съёмок новорождённых повысит цены, считает Погребняк
Модель Мария Погребняк в беседе с Life.ru объяснила, почему не стоит ужесточать требования к фотографам, работающим с новорождёнными. По её словам, достаточно обязать специалиста предъявлять медицинские справки и заключать договор.
Конечно, важно, чтобы фотограф был здоров и предоставлял все медицинские документы, и не может навредить ни маме, ни ребёнку. Важно, чтобы обязательно был договор, где прописано, что фотограф здоров. Он приходит в медицинское учреждение и показывает все свои справки. Больше он никак не может навредить ребёнку.
Если введут закон, разрешающий съёмку только сертифицированным мастерам, стоимость услуги резко взлетит. В некоторых роддомах уже сейчас запрещают приходить со своим фотографом, предлагая только штатного. Если же изменения примут, стоимость сильно вырастет, считает собеседница.
Кроме того, многие матери чувствуют себя некомфортно, когда их ребёнка снимает незнакомый человек. Ответственность за то, давать ли малыша на руки постороннему, лежит исключительно на родителях. Если они считают нужным, могут не передавать чадо незнакомцу — пусть фотограф делает снимки без контакта, предложила модель.
«А так как фотограф может вам навредить, если он полностью здоров?» — резюмировала Погребняк.
Напомним, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая выступила с инициативой сделать обязательной сертификацию фотографов, работающих с новорождёнными. Парламентарий пояснила, что аттестовывать нужно не только самих специалистов, но и места, где проходят съёмки — пока действующий ГОСТ носит лишь рекомендательный характер.
