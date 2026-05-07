«Больно смотреть»: В России хотят ужесточить правила фотосессий младенцев

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая предложила ввести обязательную сертификацию фотографов, работающих с новорождёнными. Об этом она заявила в разговоре с РИА «Новости».

По оценке депутата, сертифицировать необходимо не только самих фотографов, но и условия проведения съёмок. Сейчас в России действует ГОСТ Р 59295-2021 «Фотоуслуги для новорождённых. Общие требования», однако он носит рекомендательный характер.

«Когда мы говорим о работе с детьми в возрасте до одного месяца, важно, чтобы соблюдались все критерии безопасности», — подчеркнула Буцкая.

Она отметила, что позы младенцев на фотосессиях должны быть естественными, а весь реквизит, контактирующий с ребёнком, — индивидуальным либо иметь одноразовый защитный слой. Кроме того, вспышки света должны соответствовать требованиям СанПиНа.

Буцкая напомнила, что первый ГОСТ для фотосъёмки новорождённых появился ещё в 2019 году. По её словам, необходимость документа возникла после роста популярности подобных услуг.

«Для меня, как для врача-педиатра, было больно смотреть порой на те условия, в которых фотографировали детей, и то, как их там «сворачивали», — рассказала депутат.

Она также обратила внимание, что сейчас соблюдение ГОСТов практически никто не контролирует, поскольку обязательными они являются в основном только при госзакупках.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий испытательный срок для женщин с детьми до трёх лет. Ранее такая льгота действовала только для мам с детьми до полутора лет. Авторы инициативы пояснили, что воспитание малыша до трёх лет связано с высокой нагрузкой и ответственностью, а дополнительная проверка при трудоустройстве создаёт стресс и мешает женщинам возвращаться к профессии после декрета.