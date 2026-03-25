«Мать с ребёнком? До свидания»: НR-эксперт предупредил о рисках из-за нового закона

Проблема нового закона о запрете испытательного срока для женщин с маленькими детьми заключается в том, что он создаёт дополнительные сложности и для соискательниц, и для работодателей. Такое мнение выразил HR-эксперт, руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян в беседе с Life.ru.

По существу проблема в том, что вышедший закон создаёт большую сложность. Когда государство вмешивается в трудовые отношения и ущемляет работодателя в его правах, это приводит к тому, что бизнес начинает уходить в серую правовую зону. Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель Школы развития карьеры

Испытательный срок изначально задумывался как механизм, позволяющий обеим сторонам присмотреться друг к другу. Если за три дня или три месяца человек не подходил, с ним можно было легко расстаться. То же самое касалось работника, который мог уйти по собственному желанию за три дня.

При этом с точки зрения экономики сотрудник в первые три месяца либо приносит убытки, либо выходит в ноль, и только с четвёртого месяца начинает приносить пользу. Таким образом, испытательный срок, по его мнению, был хорошим механизмом, позволяющим быстро и безопасно расстаться с человеком в случае необходимости.

«Теперь работодатели будут отказывать определённым категориям, думая: «О, мать с ребёнком — всё, до свидания». Либо придумывать схемы для ухода от налогов: предлагать работать за нал, неофициально или оформиться как самозанятый, по сути подменяя трудовые отношения. Это приведёт к тому, что налогов будет платиться меньше, а рынок труда ещё больше уйдёт в серую зону», — отметил эксперт.

По словам HR-эксперта, есть риск возникновения дискриминации. Маму с ребёнком до трёх лет просто отправят подальше, поскольку работодателю не нужен проблемный сотрудник, которого потом будет крайне сложно уволить. Он напомнил, что трудовые споры в 83–87% случаев выигрывают работники, поэтому суды чаще всего встают на их сторону, а работодателю в этом плане тяжело.

«Поэтому будут негласно вводить правило: «Мама с ребёнком до трёх лет — до свидания». Будут придумывать формальные причины для отказа, просто чтобы не связываться», — подчеркнул Мурадян.

Особенно остро эта проблема затронет женщин с детьми, которые находятся в разводе. Если муж ушёл, в новой реальности они не смогут найти работу, потому что рынок будет «изворачиваться» и не брать их как «проблемную категорию».

Напомним, что ранее Госдума приняла закон, запрещающий испытательный срок для женщин с детьми до трёх лет. Ранее такая льгота действовала только для мам с детьми до полутора лет. Авторы инициативы пояснили, что воспитание малыша до трёх лет связано с высокой нагрузкой и ответственностью, а дополнительная проверка при трудоустройстве создаёт стресс и мешает женщинам возвращаться к профессии после декрета.