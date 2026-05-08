«Разговор без слов»: Как японское искусство связывания меняет отношения к лучшему

Японское искусство связывания верёвками — шибари — помогает некоторым парам достичь нового уровня близости и доверия, пишет New York Post.

Ричард, который регулярно практикует шибари с женой Кейт, признался, что раньше считал это занятие для тех, кто любит боль и подчинение. Однако основательница Академии шибари Сара Ланда называет эту практику «разговором без слов». По её словам, «слушать» в шибари означает считывать невысказанное: дыхание, напряжение мышц, позу, выражение лица и даже то, как партнёр держит или отпускает верёвку.

Когда Ричард и Кейт только встретились, девушка уже занималась шибари с приятелем. Ричарду, новичку, было некомфортно, и пара решила учиться вместе. Обычно в шибари связывают женщину, но они поменялись ролями. Ричард пояснил, что вне практики он чаще доминирует, а Кейт пассивна, и это создаёт «удивительный баланс».

Сама Кейт считает, что шибари изменил их отношения с «патерналистских» на равные. Ричард добавил, что чем больше они практикуют, тем меньше делают предположений.

«Я научился просить о помощи. Если мне больно, я скажу об этом», — заявил он.

Ранее американские исследователи изучили влияние жёсткого секса на когнитивные способности. Эксперты пришли к выводу — практики с удушением и элементы БДСМ снижают умственные функции. Любители придушить партнёра во время интима буквально наносят вред его мозгу. Подобные действия всегда сопряжены с рисками для нервной системы. Это может вести к необратимым последствиям.