Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

7 мая, 22:33

Суд Украины вернул Юлие Тимошенко загранпаспорт и разрешил покидать Киев

Юлия Тимошенко. Обложка © ТАСС / Aleksandr Gusev / SOPA Images / Si

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение снять все ранее действовавшие ограничения с народного депутата, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Теперь политик имеет право покидать территорию страны, если поездки связаны с парламентской и политической деятельностью.

Прежде для Тимошенко действовал полный запрет на выезд за пределы Украины, а также ограничения на передвижение внутри страны и общение с другими депутатами. Суд также отменил запрет на контакты с народными избранниками.

Кроме того, ВАКС вернул Тимошенко изъятые средства и загранпаспорт. Теперь она может покидать Киев и свободнее участвовать в политических встречах и мероприятиях, связанных с её депутатскими обязанностями.

На Украине завершили следствие по делу Юлии Тимошенко
Ранее Life.ru писал, что экс-мэр Одессы Геннадий Труханов решил оспорить в Верховном суде указ Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства из-за наличия российского паспорта. Политик подал иск, насчитывающий 986 страниц «железобетонных доказательств», включая заключения международных адвокатов и данные из НАБУ.

Юния Ларсон
