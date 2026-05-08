Суд Украины вернул Юлие Тимошенко загранпаспорт и разрешил покидать Киев

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение снять все ранее действовавшие ограничения с народного депутата, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Теперь политик имеет право покидать территорию страны, если поездки связаны с парламентской и политической деятельностью.

Прежде для Тимошенко действовал полный запрет на выезд за пределы Украины, а также ограничения на передвижение внутри страны и общение с другими депутатами. Суд также отменил запрет на контакты с народными избранниками.

Кроме того, ВАКС вернул Тимошенко изъятые средства и загранпаспорт. Теперь она может покидать Киев и свободнее участвовать в политических встречах и мероприятиях, связанных с её депутатскими обязанностями.

