Экс-мэр Одессы Труханов намерен оспорить указ Зеленского в суде

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов решил оспорить в Верховном суде указ главаря киевского режима Владимира Зеленского о лишении его гражданства Украины из-за наличия российского паспорта. Как он сообщил в своём видеообращении, иск был подан 8 апреля.

«Уважаемые одесситы! Кратко о том, на каком этапе сейчас находится дело о моём гражданстве. Я до последнего ждал объективного пересмотра этого решения, но чуда не произошло. Поэтому 8 апреля мы с адвокатами подали иск в Верховный суд. Наше требование ясно: признать указ президента незаконным и отменить его», — заявил Труханов.

Политик утверждает, что его исковой пакет содержит 986 листов «железобетонных доказательств». В нём собраны документы, которые должны опровергнуть заявления о гражданстве России. Среди материалов имеются заключения международных адвокатов из Италии, а также НАБУ. Он также отметил, что российские власти официально отрицали наличие у него паспорта РФ ещё с 2014 года.

Труханов сообщил, что уже на следующий день после подачи иска Верховный суд открыл производство по делу. Суд, по его словам, удовлетворил ходатайства стороны защиты об истребовании дополнительных доказательств и привлечении к процессу Государственной миграционной службы.

