ПВО и РЭБ остановили ночную атаку дронов на подлёте к Ярославлю

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили ночную атаку украинских беспилотников на подлёте к Ярославлю. Системы ПВО обнаружили и нейтрализовали угрозу. Средства РЭБ подавили управление дронами и перехватили их сигналы. Об этом 8 мая сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Сегодня ночью на подлёте к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что пострадавших нет. Точное количество атаковавших дронов не называют. Однако угроза сохраняется. Подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают обеспечивать безопасность. Жителей просят дождаться отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Одновременно с этим с начала суток над Москвой сбили уже 25 беспилотников. Утром 8 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух вражеских дронов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.