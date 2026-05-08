8 мая, 04:13

Обломки сбитых дронов упали в Таганроге, Батайске и Ростове-на-Дону

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Минувшей ночью Ростовская область подверглась воздушной атаке. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, силы ПВО уничтожили беспилотники и ракету в Таганроге и Азовском районе.

К счастью, жертв нет. Однако падение обломков не прошло бесследно.

«В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, в Мясниковском районе», – написал Слюсарь в своём телеграм-канале.

Повреждения получили частные дома, гараж, хозяйственная постройка, складские помещения и грузовой автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Ранее Life.ru писал, что под ударом вражеских сил оказался и Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что за ночь системы ПВО сбили четыре беспилотника в районе Северной стороны и Фиолента. Гражданские объекты, по предварительным данным, не пострадали.

Юния Ларсон
