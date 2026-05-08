Группа Verka Serduchka Band готова выступать перед российскими зрителями, не спрашивая разрешения у Офиса Владимира Зеленского. Единственное условие — корпоратив должен проходить в той же стране, где незадолго до этого был концерт из официального тура, согласованного с украинскими властями, пишет SHOT.

Верка Сердючка (Андрей Данилко) в апреле и мае 2026 года уже откатался с концертами по США, а теперь готовится к европейским гастролям. Все выступления нужно согласовывать с администрацией Зеленского — она следит, чтобы на мероприятия не попадали русские зрители, и забирает часть денег в казну. Если не соглашаться, артиста могут просто не выпустить из Украины.

За один закрытый концерт Данилко просит 50 тысяч долларов (это почти 3,7 миллиона рублей), требует оплатить гостиницу, давать суточные и купить билеты бизнес-классом для себя и своей мамы. Сейчас певица готовится выступать на Евровидении-2026 в Австрии.

Ранее уже сообщалось, что из-за своих публичных высказываний и выступлений Данилко может попасть под российские уголовные законы. Максимальное наказание для него — до шести лет колонии. По словам юриста, артиста могут судить по двум статьям.