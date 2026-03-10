Владимир Путин
10 марта, 06:13

Верке Сердючке может грозить до шести лет тюрьмы в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Batrak

Украинскому артисту Андрею Данилко, выступающему под сценическим образом Верки Сердючки, может грозить уголовная ответственность в России. По оценке юриста и общественного деятеля Ивана Курбакова, максимальное наказание может составить до шести лет лишения свободы за публичные высказывания и выступления, могут подпадать под нормы российского уголовного законодательства.

«В случае с Данилко — его публичные высказывания и действия могут иметь серьёзные юридические последствия. Так, ему может грозить уголовная ответственность по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства» и статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — сказал Курбаков РИА «Новости».

Юрист уточнил, что максимальная санкция по статье 282 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы. По статье 280 УК РФ наказание может достигать четырёх лет.

В Киеве нашли козла отпущения в скандале из-за русских хитов на концерте Сердючки, и это не Данилко
Напомним, что в июне 2023 года Данилко выступал на фестивале «Рандеву» в Юрмале, где, по сообщениям СМИ, проходил сбор средств в поддержку ВСУ. Но проблемы у Сердючки возникли и на Украине. Из-за песни «Трали-Вали» на русском с жалобой на артиста в правоохранительные органы заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Концерт артиста проходил в одном из отелей Киева, и очевидцы подтвердили исполнение песен на русском языке. Сам Данилко «послал» недоброжелателей, заявив, что не будет исключать из репертуара композиции на русском.

