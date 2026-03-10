Верке Сердючке может грозить до шести лет тюрьмы в России

Украинскому артисту Андрею Данилко, выступающему под сценическим образом Верки Сердючки, может грозить уголовная ответственность в России. По оценке юриста и общественного деятеля Ивана Курбакова, максимальное наказание может составить до шести лет лишения свободы за публичные высказывания и выступления, могут подпадать под нормы российского уголовного законодательства.

«В случае с Данилко — его публичные высказывания и действия могут иметь серьёзные юридические последствия. Так, ему может грозить уголовная ответственность по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства» и статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — сказал Курбаков РИА «Новости».

Юрист уточнил, что максимальная санкция по статье 282 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы. По статье 280 УК РФ наказание может достигать четырёх лет.

Напомним, что в июне 2023 года Данилко выступал на фестивале «Рандеву» в Юрмале, где, по сообщениям СМИ, проходил сбор средств в поддержку ВСУ. Но проблемы у Сердючки возникли и на Украине. Из-за песни «Трали-Вали» на русском с жалобой на артиста в правоохранительные органы заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Концерт артиста проходил в одном из отелей Киева, и очевидцы подтвердили исполнение песен на русском языке. Сам Данилко «послал» недоброжелателей, заявив, что не будет исключать из репертуара композиции на русском.