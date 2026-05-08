«33 удовольствия»: Тарзан устроил вечер блаженства для ног Наташи Королёвой

Наташа Королёва и Сергей Глушко (Тарзан) отметили 25-летие своего первого свидания — именно с той встречи, за банкой абрикосового варенья, началась история их семьи. Певица поделилась трогательным видео в честь этой даты.

Тарзан делает массаж ног.

На кадрах муж делает ей массаж, а во время процедуры нежно целует супругу в ногу.

«Всё как я люблю в семейный вечер. Массаж от мужа, все 33 удовольствия», — прокомментировала видео Королёва.

Отношения пары не всегда были безоблачными. В 2020 году разразился громкий скандал из-за измены Глушко: одна из его любовниц вынесла из квартиры драгоценности певицы. Несмотря на это, Королёва простила супруга и сохранила семью, хотя многие поклонники уверены, что танцор оступался и раньше, и не раз.

Кстати, Тарзан давно славится своей развязностью и частенько выкладывает эпатажные снимки в одних плавках. А совсем недавно артист позволил себе высказаться о внешности Наташи Королёвой не в лучшем свете. По его мнению, жене не помешало бы «немного сбросить вес».