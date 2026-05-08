Жителям Москвы посоветовали выезжать за город 8 мая до 13:00 или после 21:00

Власти Москвы посоветовали горожанам и гостям столицы перед Днём Победы выезжать за город либо до часу дня, либо после девяти вечера, чтобы не стоять в пробках. Об этом сообщил департамент транспорта.

«Это последний рабочий день перед длинными выходными, так что планируйте поездки за город заранее. Лучше выезжать до 13:00 или после 21:00. Учтите, что рабочий день короткий, и вечерний разъезд начнётся около 16:00», — говорится в сообщении.

Ожидается, что 8 мая на дорогах будет очень много машин из уезжающих на дачу — примерно на 50 тысяч больше обычного. А 9 мая, в День Победы, в центре Москвы перекроют некоторые улицы, а метро и наземный транспорт будут работать с ограничениями.

Раньше сообщалось, что в День Победы в центре Санкт-Петербурга на время закроют несколько крупных торговых центров. Ограничения коснутся зданий на Невском и Лиговском проспектах. С 9 утра до 4 часов дня не будут работать «Галерея», «Невский центр», «Большой Гостиный Двор», «Пассаж», «Grand Palace» и «Невский атриум».