Путин призвал народы Грузии и Молдавии сохранить память о Великой Отечественной

Президент России Владимир Путин в своих обращениях к народам Грузии и Молдавии в честь 81-й годовщины Победы призвал не забывать о событиях тех суровых военных лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Владимир Путин призвал сохранить память о событиях суровых военных лет, передать последующим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи, связывающие народы наших стран», — говорится в сообщении.

Раньше сообщалось, что президент России Владимир Путин выступит с речью перед началом Парада Победы. Мероприятие состоится — будут идти военные, пролетят самолёты лётных групп высшего пилотажа. Единственное отличие — в этом году не будут показывать военную технику.